«المطرب المحجب».. حجاب مروان بابلو يضعه في أزمة مع الجمهور

تصدر اسم مطرب الراب الشاب، مروان بابلو، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد مشاركته في حفل كايروكي، الذي أقيم أمس الخميس في المنارة، وأثار جدلًا واسعًا بعد ظهوره برفقة أمير عيد على خشبة المسرح بشكل مختلف.

مروان بابلو يرتدي الحجاب في حفل كايروكي

ظهر مروان بابلو في حفل كايروكي مرتديًا نظارة شمسية، وحجابًا على الرأس، والأمر الذي أثار سخرية رواد السوشيال ميديا، وتصدر اسمه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«المطرب المحجب».

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة من الفنان حيث جاءت كالأتي، "أمير عيد واميره بحجابي"، "محتاجين نسأل الفنان ازاي الطرحة ثابته مع كل التنطيط دا كله منغير بونيه"، "ربنا يثبتك بس حاول تلبس تشيرتات بكم بقي ع يبقي حجاب كامل"، "مبروك عليكي يا قمر ربنا يثبتك علي الحجاب"، "مفروض البس يبقه محتشم حرام يبقه بي نص كوم ومتحجب ربنا يهديه"، "هو اتحجب امتي"، "المهم يكون عن اقتناع يا ابني ولا يا بنتي بقي"، "بغض النظر علي الوشاح الي حاطه بس بابلو دااا قلبي من جوووا".

مروان بابلو

حفل كايروكي

والجدير بالذكر أقيمت فرقة "كايروكي" حفل غنائي مساء أمس الخميس الموافق 27 يوليو، وتم خلاله تقديم العديد من أغنيات الفرقة القديمة، بالإضافة إلى الألبوم الجديد "روما"، وأغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، وباقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، فيما تقام الحفلة الثانية يوم السبت القادم الموافق 30 يوليو.

مروان بابلو

‎شهد حفل الخميس حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل «لايڤ» أن يحضرها «أونلاين» في أي مكان يتواجد به، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل «لايڤ».

وشهد الحفل خدمة تُطبق من قبل منصة «منلي لايڤ»، وذلك لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية.

وقدمت هذه الخدمة للجماهير الذين لم يستطيعوا حضور الحفل، ويمكنهم مشاهدة الحفل سواء في المنزل أو العمل أو المطعم أو الشارع، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل «لايڤ».