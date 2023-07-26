مصطفى مدبولي: "تكاليف إنشاء المدن الجديدة لا علاقة لها بموازنة الدولة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي دشنتها الدولة المصرية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كما أنها مخططة ومصممة على أعلى مستوى وتتناسب مع كل فئات المجتمع المصري.

وأضاف، في لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، من مدينة العلمين الجديدة: "لدينا كل مستويات الإسكان بدءًا من الإسكان الاجتماعي حتى مستوى الأبراج الموجودة على الكورنيش، ومن أهم ما يميز المدينة هو وجود جامعتين ولدينا كل الخدمات مثل المدينة التراثية التي ستكون جزءًا من قلب العلمين الجديدة".

ونوه أن أية مدينة جديدة في حاجة إلى ترويج كي يتأقلم الناس عليها، وبالتالي فإن مهرجان العلمين يخدم هذا الهدف بصورة كبيرة جدًا، لأنه يظهر أن العلمين الجديدة نابضة بالحياة وبدأ البناء يظهر فيها خلال فترة وجيزة جدًا، والعالم كله يشاهدها ويتابعها من خلال هذه الفعاليات، ومن ثم فإنه يعرف أهمية هذا الموقع الفريد جدًا على ساحل البحر المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء أن المهرجان سيخدم بصورة كبيرة عملية الترويج للمدينة من خلال الأنشطة والفعاليات واستمراره على مدى زمني جيد.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن المدن الجديدة تشيد بعيدًا تمامًا عن موازنة الدولة المصرية، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى هذه المسؤولية، وتبنى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بأسلوب التطوير الذاتي، وبالتالي، فإنها بعيدة عن الموازنة العامة للدولة.