تحطيم أعمدة خرسانية وفك شدة خشبية مخالفة للقانون بقرية فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، فقد تم تنفيذ حالة إزالة شدة خشبية فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة 100متر تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية .

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر انور، أن الإزالة التى تمت عبارة عن بناء بانشاء اعمدة الدور الثالث وشدة خشبية لنفس الدور، والذى يعتبر ضمن التعدى بالبناء المخالف للقانون، وذلك على مساحة 100 متر تقريبا بزمام قري الشطبية التابعة لزمام قروى اولاد نجم القبلية، وتم تحطيم الاعمدة وفك الشدة الخشبية. مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة المحلية لقريةاولاد نجم القبلية .