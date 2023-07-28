هانم أمير تشارك بالندوات التوعوية مع لجنة الرقابة على المنشطات بالألعاب العربية

شاركت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ضمن لجنة الرقابة على المنشطات في دورة الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر.

وخلال دورة الألعاب العربية تعاونت مجموعة عمل دولية مكونة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وممثلين عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية (UANOC)، ولجنة التنظيم المحلي للألعاب العربية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الجزائر (CNAD).

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.