42 عاما على زفاف القرن

أميرة القلوب.. وولى العهد المتجهم

يمر اليوم 42 عاما على أشهر زفاف فى القرن العشرين الذى جمع بين الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا والليدى ديانا سبنسر ابنة عائلة سبنسر العريقة.

الأمير تشارلز وهو ملك بريطانيا الحالى بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث، كان يلقب بأشهر عازب فى العالم وكان يبلغ من العمر 38 عاما، بينما العروس الأميرة ديانا كان عمرها 21 عاما.

حفل الزفاف الأسطورى فى قصر باكنجهام بلغ عدد المدعوين 3500 شخص من أبرز الشخصيات فى العالم منهم نانسى ريجان قرينة الرئيس الأمريكى، والرئيس الفرنسى الجديد فرانسوا ميتران وزعماء أوروبا وأشهر الفنانين فى العالم، وقدر عدد من شاهد حفل الزفاف على مستوى العالم 750 مليون شخص عبر شاشات التلفاز.

أنجب الأمير تشارلز ولدين من ديانا فى يونيو 1982 الأمير ويليام وبعده الأمير هارى. الأميرة ديانا سبنسر كانت موضع إعجاب الملايين على مستوى العالم أجمع بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها، منذ بداية الزواج لاحقت الشائعات تشارلز وديانا، ودبت بينهما خلافات شديدة، خصوصا بعد العلاقة التى نشأت بين الأمير تشارلز وصديقته القديمة كاميلا، وكانت العلاقة بين الملكة إليزابيث والأميرة ديانا جافة للغاية، انتهى الأمر بالطلاق بين الأمير والأميرة فى عام 1986، وتقع الأميرة فى علاقة حب مع عماد الفايد وتحدث المأساة وتلقى الأميرة مصرعها فى حادث سيارة غامض بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 31 أغسطس 1997، وكانت صدمة على مستوى العالم كله فى وفاة أميرة القلوب.

وبعد سنوات يقرر الأمير تشارلز الزواج من عشيقته السابقة كاميلا وتشاء الأقدار أن تصبح ملكة بعد رحيل الملكة اليزابيث، تمر السنوات ولا تزال الأميرة ديانا معشوقة الملايين، 26 عاما مرت على وفاتها وما زالت تحيا فى القلوب، وما زال زفاف القرن محفورا فى وجدان كل من عايش هذه الأيام.