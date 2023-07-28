الاتحاد الأفريقي: القمة الروسية أحرزت الكثير من النجاحات (شاهد)

أكد غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، أن القمة الروسية الأفريقية أحرزت الكثير من النجاحات خلال أيام عقدها.

وتابع "عثماني" خلال كلمته بالجلسة الختامية للقمة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، أن نجاح القمة يعكس نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفريقيا بشكل عام، معقبا:"إذا ربحت روسيا فقد ربحت إفريقيا".

وأشار إلى أن العلاقات الروسية الأفريقية كبيرة وممتده، وعند الشدائد يعرف الإصدقاء، حيث أنه في مرحلة الاستعمار التي شهدتها ددول أفريقيا وجدت بجانبها دولة روسيا لتدعمها في الخلاص من ذلك الاستعمار.

وواصل عثماني أن :"روسيا من أوائل الدول التي قدمت دعما ضد العبودية والاستعمار، ولدينا علاقات تاريخية تمتد لعقود، وحان الوقت لإعطاء زخم إضافي إليها لنمضي قدما للأمام".

وأشار إلى أن روسيا أظهرت استعداداها لمساعدة الدول الأفريقية في التصنيع وعدم تصدير المواد الخام، وذلك فيما يخص الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات الأخرى، «أعتقد أن النجاح ينتظرنا، وراضيين من نتائج اجتماعاتنا، ومن طرفنا سنشكل الظروف المهيئة للمنافسة وسنتمتع بشركاء كثر، وسنمضي قدما حتى يحالفنا التطور في بلداننا، وأنا على يقين أن نحقق مثل تلك المشروعات بمساعدة روسيا».

بوتين يتعهد بزيادة إمدادات الحبوب إلى إفريقيا:

وتعهد بوتين بزيادة إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة، منوهًّا إلى أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، بينما بلغ حجم الإمدادات في النصف الأول من هذا العام 10 ملايين طن "على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

أضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الـ6 مجانًا. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".

أكد بوتين أن روسيا أسقطت ديونًا على الدول الإفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، وتعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في إفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة.

رفض الرئيس الروسي، استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

أوضح بوتين أن القمة الإفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، وأن روسيا تقدِّمُ ذخيرة لبعض الدول الإفريقية مجانًا لتعزيز الأمن في القارة، وتعتزم تدريب العسكريين ومسئولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية.

أشار بوتين: "نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار".

إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية:

أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول الصديقة والعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة.

أوضح الرئيس الروسي أن “التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

أعرب بوتين عن تقديره للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا، موضحًا أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

لفت إلى أنه يجرى تقييم العلاقات مع كل دولة إفريقية، وتلك العلاقات تقام في إطار عالم متعدد الأقطاب.

في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

يلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد، إذْ سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.