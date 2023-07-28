البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية يُؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

عبّر البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة، لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات، أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.

مناطق إفريقيا:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وقال الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".

وشدد الرئيس الروسي على أن القارة الإفريقية، أصبحت لاعبا متزايد الأهمية على المسرح العالمي، ومركزا جديدا للقوة.

وأكد الرئيس بوتين على أن دور إفريقيا، في المجالين السياسي والاقتصادي "ينمو باطراد"، وهو الأمر الذي يتعين على جميع البلدان الأخرى أن تأخذه بالاعتبار.

يُشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.