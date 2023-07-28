بوتين: "نذكر ونكرم القادة والمناضلين الأفارقة مثل جمال عبدالناصر" (شاهد)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تتذكر وتكرم أبناء أفريقيا البارزين، ومنهم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، ونيلسون مانديلا، وعمر المختار وباتريس لومومبا وسامورا ماشيل.

وقال "بوتين" خلال كلمته بالقمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، اليوم الجمعة، إنهم ما زالوا يتذكرون المناضلين الأفارقة من أجل الحرية، والزعماء الوطنيين، إذ إن هؤلاء الرموز دافعوا عن تاريخ مستقر لبلادهم، بالاستناد إلى مبادىء العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن روسيا تنظر باحترام إلى المبادرات الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأوكرانية حادة، وأن روسيا تواصل بحث حل هذه المشكلة.

السيسي: “دول أفريقيا تواجه تحديات تهدد أمنها وحقوق الأجيال المقبلة” (فيديو)





وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية الثانية، أن القمة الروسية الأفريقية الثانية، تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بُنى على أساسها نظامنا الدولي.

وأضاف السيسي أن الدول الأفريقية تواجه عددًا ضخمًا من التحديات التي تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال المقبلة، متابعًا: "تتساءل شعوبنا بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وعما نقوم به من إجراءات لتأمين مستقبل آمن لهم".

وأوضح أن مصر كانت دومًا رائدة وسباقة في السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، وكان خيارها الاستراتيجي، الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بمدينة سان بطرسبرج، في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموية للاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.