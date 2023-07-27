بعد تحذيرات هيئة الدواء.. طرق الوقاية من تصلب الشرايين

حذرت هيئة الدواء المصرية من الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم مثل ألم الصدر ( الذبحة الصدرية) والتي تؤدي إلى حدوث تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى تركيب الدعامة القلبية.

الدعامة القلبية

والدعامة القلبية هي عبارة عن أنبوب صغير يتم تركيبه في الشرايين التاجية لتثبيت ممرات مفتوحة للمحافظة على تدفق الدم إلى القلب.

تصلب الشرايين

ويتم تركيب الدعامة عند الإصابة بتصلب الشرايين، عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة.

ومع مرور الوقت قد تتصلب جدران هذه الشرايين، وذلك على عكس الشرايين السليمة التي تكون مرنة ولينة.

كما تؤكد الهيئة، على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.

خطورة تصلب الشرايين

يؤدي تصلب الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بحدوث الجلطات، حيث تسمى، حيث تعد الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد عضلة القلب باحتياجاته اللازمة من الغذاء والأكسجين لأداء وظائفه الأساسية بالشرايين التاجية.

أعراضها

ضيق في التنفس

الشعور بالإجهاد والتعب

الشعور بألم وثقل في الصدر

النوبة القلبية

طرق الوقاية

تجنب التدخين

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول طعام صحي

الحفاظ على وزن صحي

ضبط نسبة الكوليسترول في الدم

الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي