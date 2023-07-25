موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذير من طقس اليوم

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ستبدأ في الانكسار بدءًا من يوم الجمعة المقبل، وتعد هذه الموجة الحارة ذات درجات حرارة مرتفعة تتجاوز الـ42 درجة مئوية.

وأوضح شاهين أن درجات الرطوبة سجلت أرقام قياسية هذا العام، ما عمل على زيادة إحساسنا بدرجات الحرارة، ويكمن طول الموجة الحارة هذا العام بفعل التغيرات المناخية من ظاهرة نينو ومنخفض الهند الموسمي والقبة الحرارية.

وأضاف، أنه مع نهاية الأسبوع سنبدأ بالتأثر بـ منخفض جوي جديد قادم من جنوب أوروبا محمل بكتل هوائية ورياح تعمل على تلطيف الأجواء والطقس في مصر قليلًا.

حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ لا زلنا تحت تأثير الموجه الحارة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين الـ 41 و42 درجة مئوية.

يسود طقس شديد الحرارة رطب، نهارًا على محافظة القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية والشرقية، بينما يسود طقس حار رطب ليلًا مع ارتفاع نسب الرطوبة أكثر.