وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم ميني باص وملاكي بالصف

لقي 3 أشخاص حتفهم في حادث تصادم ميني باص مع سياره ملاكي بطريق مصر الزراعى وأصيب 6 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق الصف الزراعي بين قرية اسكر و قرية الصف القادم من الصف اتجاه أطفيح.

أجهزة الأمن تنتقل للحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بمبنى باص وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة فى العياط

وفي نفس السياق أصيب 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه العياط، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

حبس 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وسلاح أبيض في القاهرة

وفي سياق أخر أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجارهم في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.