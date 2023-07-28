رضا سليم يتخلف عن الحضور للقاهرة اليوم لهذا السبب

تخلفت صفقة الأهلي المنتظرة المغربي رضا سليم عن الحضور إلي القاهرة اليوم الجمعة، وذلك لإجراء الكشف الطبي قبل توقيع عقود إنتقاله بشكل رسمي للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع نظيره الجيش الملكي المغربي حول ضم اللاعب إلى صفوف الأهلي لمدة خمس مواسم مقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن تأجل موعد وصول رضا سليم بسبب إجراءات تخض جواز سفره وسيقوم النادي الأهلي باستبدال تذاكر الطيران له على أن يصل القاهرة يوم الأحد أو الإثنين المقبل.

واكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة الجيش الملكي وافقت علي إنتقال اللاعب إلي صفوف الأهلي المصري مقابل 2 مليون و 200 ألف دولار.

وسيحصل رضا سليم على 750 ألف دولار في الموسم الأول و850 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسمين الثالث والرابع ومليون و50 ألف دولار في الموسم الخامس.