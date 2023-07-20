«ماونتن فيو» تتعاقد على تطوير 200 فدان فى الساحل الشمالى

أعلنت «ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى» عن التعاقد على تطوير أرض جديدة بمساحة 200 فدان فى الكيلو 179 على ساحل البحر المتوسط، لإقامة مشروع بمفهوم جديد للسكن الثانى تحت اسم LVLS.

ويأتى هذا التوسع انطلاقًا من استراتيجية الشركة فى تطوير مشروعات مبتكرة ذات قيمة بما يتماشى مع توجهات الدولة فى إنشاء مشروعات تجذب السكان للإقامة طوال العام، بالإضافة إلى تحقيق رؤية «ماونتن فيو» إعمار الأرض وإسعاد من حولها يأتى ذلك فى إطار التوسع فى حجم استثماراتها محليًا وإقليميًا.

ويُعد المشروع الجديد امتدادًا لما حققه مشروع ماونتن فيو رأس الحكمة من نجاح استثنائى ومبيعات ضخمة فى وقت قياسى لما يقدمه من مستوى غير مسبوق بالساحل الشمالى. يضم ماونتن فيو رأس الحكمة أكثر من 1500 عائلة، وقد تم إطلاقه لأول مرة عام 2007 ويتضمن أيضاً منطقة مخصصة للقطاع التجارى، وعدداً من المنشآت التنموية الأخرى، يتضمن ماونتن فيو رأس الحكمة عدة مراحل تم إطلاق آخرها للبيع عام 2022 تحت اسم EVIA وحققت تلك المرحلة نجاحًا كبيرًا حيث تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات 3.6 مليار جنيه خلال يومين فقط من إطلاق تلك المرحلة، بإجمالى مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال موسم الصيف 2022.

ويتميز مشروع LVLS بارتفاع الوحدات 40 متراً عن سطح البحر، حيث يتم تصميمه على 6 مستويات لضمان رؤية كل الوحدات للبحر من خلال ثلاثة أنماط متنوعة تلبى احتياجات العملاء المختلفة، هذا بالإضافة إلى الطراز اليونانى المميز للوحدات باللونين الأبيض والأزرق الذى تميزت به ماونتن فيو بالإضافة إلى فندق فاخر، كما سيضم المشروع مساحات خضراء واسعة تتيح للعملاء الاستمتاع بالطبيعة والأجواء الهادئة، وتضيف لهم تجربة ساحلية غير مسبوقة.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: «إن استمرار نمو المبيعات وتحقيق أداء مالى قوى ساعدنا على ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن اختيار رأس الحكمة فى الساحل الشمالى جاء فى إطار رؤية الشركة فى توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام إضافة إلى شاطئها الفريد».