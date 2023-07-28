جماهير الزمالك في السعودية تؤازر الفريق أمام الاتحاد المنستيري

حرصت أعداد من جماهير الزمالك والجالية المصرية في السعودية على التواجد باستاد مدينة الملك فهد بالطائف مبكرا لمؤازرة الأبيض في لقاء الاتحاد المنستيري المقرر لها بعد قليل في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وهتفت الجماهير لكل لاعبي الفريق أثناء نزولهم لإجراء عمليات الإحماء استعدادا للقاء بطل تونس.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.