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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الزمالك في السعودية تؤازر الفريق أمام الاتحاد المنستيري

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

حرصت أعداد من جماهير الزمالك والجالية المصرية في السعودية على التواجد باستاد مدينة الملك فهد بالطائف مبكرا لمؤازرة الأبيض في لقاء الاتحاد المنستيري المقرر لها بعد قليل في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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تشكيل الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك في البطولة العربية

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بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية

وهتفت الجماهير لكل لاعبي الفريق أثناء نزولهم لإجراء عمليات الإحماء استعدادا للقاء بطل تونس.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى : محمد صبحي               

الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني 

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر  وناصر منسي.

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