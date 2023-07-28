لحظة تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيسًا للمجلس الانتقالي في النيجر (شاهد)

أُعلن اليوم في النيجر تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيسًا للمجلس الانتقالي بعد الانقلاب على رئيس النيجر، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وأسرته في القصر الرئاسي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة إعلان تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيسًا للمجلس الانتقالي في النيجر.

وظهر الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد انقلاب النيجر، على التلفزيون الرسمي في النيجر، وأعلن نفسه رئيسًا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وبرر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر الجنرال عبدالرحمن الشياني، بعد إعلانه تعيينه، السيطرة على السلطة بالوضع الأمني المتدهور، مضيفًا أن القادة العسكريين يعملون لتحقيق وحدة البلاد.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت مصادر إعلامية في النيجر، أن الجنرال تشياني، هو قائد التمرد العسكري الذي استيقظت عليه نيامي.

وأرجعت ذات المصادر أسباب التمرد، إلى أن الرئيس محمد بازوم، كان ينوي إقالة الجنرال عمر تشياني، قبل أسابيع.

وأوضحت أن الجنرال تشياني، كان مقربًا من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تشير بعض المصادر إلى قوة نفوذه في الدولة، عبر ولاء جنرالاته السابقين.

وقالت إن بازوم ينوي تغيير بعض رموز النظام السابق، الأمر الذي أحدث خلافات مع إيسوفو.

وكان عناصر من الحرس الرئاسي، قد حاصروا بازوم داخل القصر، قبل أن يبدأ الأخير بمفاوضاتهم.

من هو الجنرال تشياني؟

تولى الجنرال عبدالرحمن تشياني، الذي ينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد، قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015.

ويعتبر الجنرال تشياني أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

ومنذ عام 2015 قاد الجنرال تشياني فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة.

وتمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021، كما حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أبريل 2021.

أعمال عنف في عاصمة النيجر:

هذا وسادت حالة من القلق حول العالم في "بلد اليورانيوم" بعدما أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس بازوم، الأربعاء، وذلك تفاديًا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة، جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش، الخميس، فيما اندلعت أعمال عنف في عاصمة النيجر عقب الانقلاب.

وفي وقت سابق، كان رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، قال إن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل، ومن جانبه أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسًا للحكومة بالنيابة، داعيًا للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكدًا أن حكومة بازوم هى "الحكومة الشرعية".

جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة، الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

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