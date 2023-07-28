قائد فاجنر يرحب بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

عرض يفجيني بريجوجن، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، خدمات مقاتليه لفرض النظام في النيجر بعد الانقلاب العسكري، مشيدًا بما حدث ووصفه بالنبأ السار.

ترحيب قائد فاجنر بالانقلاب جاء في رسالة صوتية، بثتها قنوات فاجنر على تطبيق تليجرام، وقالت إنها لبريجوجن، ولم يوضح إذا كان له يد في الانقلاب، الذي وصفه بأنه لحظة تحرير طال انتظارها من المستعمرين الغربيين وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.

ويمارس بريجوجن أنشطته، رغم التمرد الذي قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي ولم يكتمل.