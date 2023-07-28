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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رجل يستضيف القطط والكلاب في متجره خلال هطول الأمطار.. فيديو

كلب يحتمي من المطر
كلب يحتمي من المطر داخل المحل

 يستضيف مالك أحد المحال التجارية، الكلاب والقطط الموجودة في الشوارع خلال هطول الأمطار، وأصبح متجره من الأماكن المعروفة لدى الحيوانات التي اعتادت التوجه له بمجرد الشعور باقتراب سقوط الأمطار.

 

 وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه كلب وهو يدخل إلى أحد المحال التي فتحت أبوابها لاستقبال أصدقاء الشارع من الحيوانات الأليفة، وبينما كانت الأمطار تسقط في الخارج جلس الكلب بالقرب من الباب، وبجواره تجلس قطة على أريكة مخصصة ليستريح عليها الحيوانات.

 

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