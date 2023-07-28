رجل يستضيف القطط والكلاب في متجره خلال هطول الأمطار.. فيديو

يستضيف مالك أحد المحال التجارية، الكلاب والقطط الموجودة في الشوارع خلال هطول الأمطار، وأصبح متجره من الأماكن المعروفة لدى الحيوانات التي اعتادت التوجه له بمجرد الشعور باقتراب سقوط الأمطار.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه كلب وهو يدخل إلى أحد المحال التي فتحت أبوابها لاستقبال أصدقاء الشارع من الحيوانات الأليفة، وبينما كانت الأمطار تسقط في الخارج جلس الكلب بالقرب من الباب، وبجواره تجلس قطة على أريكة مخصصة ليستريح عليها الحيوانات.