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الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

 تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري والتي ستجمع بين الفريقين اليوم في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد مدينة الملك فهد بالطائف استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

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الزمالك يصل ملعب مباراة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

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تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنستيري.. الجزيري في الهجوم

 وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للأبيض على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل تونس.

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اليوم الاتحاد المنستيري وجاء كالآتي:

 ويخوض الفريق المباراة بالتشكيل المكون من: 

 حراسة المرمى: محمد صبحي.

 الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

 الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

 الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

 شاهد بث مباشر الزمالك والاتحاد المنستيري من هنا:

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