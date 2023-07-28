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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنستيري.. الجزيري في الهجوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها في السادسة مساءً اليوم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.

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الزمالك يصل ملعب مباراة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

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بركات يدعم محمد صبحي قبل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

 ويخوض الفريق المباراة بالتشكيل المكون من: 

 حراسة المرمى: محمد صبحي.

 الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

 الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

 الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

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