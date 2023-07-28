الزمالك يصل ملعب مباراة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد مدينة الملك فهد بالطائف استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للأبيض على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل تونس.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.