بركات يدعم محمد صبحي قبل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يرى محمد بركات عن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لديه مقومات للتألق وهو حارس دولي موضحاً أن أي حارس من الوارد أن يرتكب الأخطاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي التي تقام اليوم الجمعة في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية.



أضاف أن مفتاح تألق الزمالك في لقاء الاتحاد المنستيري يتمثل في قوة خط الوسط وعدم ترك المساحات للاعبي الفريق التونسي.



وتابع أن أرقام الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك ليست سيئة ونتائجه جيدة رغم المشاكل التي عاشها الفريق الأبيض.

شدد بركات أن أوسوريو يلعب بطريقة مختلفة مع الزمالك وتحتاج بعض الوقت لتنفيذها ولكن الزمالك حقق 6 انتصارات متتالية ولديه لاعبين يصنعون الفارق بالفعل".

وأشار إلى أن اللقطة الأخيرة تصيب جماهير الزمالك بالقلق خاصة أن الفريق خسر أمام الأهلي وتعادل مع فاركو.





نصيحة للزمالك قبل افتتاح مشواره بالبطولة العربية



وأضاف بركات أن أغلب الأندية المشاركة بالبطولة تسعى للفوز باللقب مؤكداً أن الزمالك عليه أن يبدأ البطولة بشكل مميز والفوز على الاتحاد المنستيري.

وواصل أن الزمالك ليس الفريق الوحيد الذي قضى موسماً سيئاً فهناك أندية لم تفز بالدوريات المحلية وتسعى لمصالحة جماهيرها مثل الهلال السعودي والترجي التونسي.

وأشار الفرق المشاركة أيضاً تبحث عن المكافأة المالية الضخمة للبطولة التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي موضحاً أن البطولة تأتي في فترة إعداد للموسم المقبل.

