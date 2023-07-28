بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة بمسجد فندق الإقامة بالطائف

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاه الجمعة بمسجد فندق الإقامة بالطائف، قبل مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد الملك فهد بالمدينة الرياضة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وكان برنامج الفريق اليوم الذي حدده الكولومبي كارلوس أورسوريو تضمن تناول وجبة الإفطار فى العاشره صباحا ثم الحصول على راحة حتى صلاة الجمعة ، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء فى الثانيه ظهرا، ويلقي المدير الفني المحاضره الفنية فى الرابعه إلا ربع عصرا قبل التوجه إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا". خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.