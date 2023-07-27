ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، المتهم بالتعدي علي طفلته وهتك عرضها و البالغة من 9 سنوات بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا وتوالت النيابة التحقيق.

ضبط شخص هتك عرض طفلته بقنا



وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي بلاغا؛ يفيد بقيام أب يدعى عمر.ف.م، بهتك عرض طفلته رهف، البالغة من العمر 9 سنوات، بإحدى قرى نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لكشف ملابسات الواقعة وعمل التحريات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من جهات التحقيق، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضر برقم 5008 لسنة 2023 إداري مركز نجع حمادي، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

للاستيلاء علي أموالها ..ضبط المتهمين بالتعدي وطرد والدتهم المسنة بقها

في واقعة أخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بضرب والدتهم وطردها من منزلها ، بمدينة قها بمحافظة القليوبية .

وكشفت المتابعة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى عدد من الأشخاص بالضرب على والدتهم بالقليوبية وطردها من منزلها.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (نجليها - مقيمان بذات العنوان) لتعديهما عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وطردها من مسكنها.

وباستدعاء المشكو فى حقهما حضر أحدهما وأنكر ما سبق وعلل اتهامها لهما لرغبتها في الإقامة بمسكن مستقل بمفردها ورفضهما ذلك لكونها مطلقة من والدهما، كما حضرت لديوان القسم نجلة المبلغة مقيمة بذات العنوان وأبلغت بتضررها من والدتها لقيامها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بأنجالها وتحقيق ربح مادى من نسبة المشاهدات.

وابتزازهم للحصول على مبلغ مالي منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت مسبق تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالاعتداء بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم.

وأشارت المجنى عليها فى بلاغها، إلى إن زوجها ويدعي ح. ج وأبنائها كل من ع. ح، ور. ح، قاموا بضربها، واعتدوا عليها بعصا خشبية - شومة - والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج، وبتحريض منه لرغبته في طردها من منزل الزوجية، لتتركه عنوة وإلا سيقتلونها.

