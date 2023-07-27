ضبط المتهمين بطرد والدتهم المسنة وضربها في قها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بضرب والدتهم وطردها من منزلها ، بمدينة قها بمحافظة القليوبية .

وكشفت المتابعة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى عدد من الأشخاص بالضرب على والدتهم بالقليوبية وطردها من منزلها.

للاستيلاء علي أموالها ..ضبط المتهمين بالتعدي وطرد والدتهم المسنة بقها

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (نجليها - مقيمان بذات العنوان) لتعديهما عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وطردها من مسكنها.

وباستدعاء المشكو فى حقهما حضر أحدهما وأنكر ما سبق وعلل اتهامها لهما لرغبتها في الإقامة بمسكن مستقل بمفردها ورفضهما ذلك لكونها مطلقة من والدهما، كما حضرت لديوان القسم نجلة المبلغة مقيمة بذات العنوان وأبلغت بتضررها من والدتها لقيامها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بأنجالها وتحقيق ربح مادى من نسبة المشاهدات.

وابتزازهم للحصول على مبلغ مالي منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت مسبق تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالاعتداء بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم.

وأشارت المجنى عليها فى بلاغها، إلى إن زوجها ويدعي ح. ج وأبنائها كل من ع. ح، ور. ح، قاموا بضربها، واعتدوا عليها بعصا خشبية - شومة - والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج، وبتحريض منه لرغبته في طردها من منزل الزوجية، لتتركه عنوة وإلا سيقتلونها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

في واقعة أخري ،نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى كشف ملابسات العثور علي جثة شخص عثر عليها في أحد الشوارع فى دار السلام وتم القبض على عاطل وراء الواقعة فيما نقل الجثة إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص فى دار السلام، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، إذْ تبيَّن أن عاطلًا طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة منذ أيام بسبب خلافات جيرة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.