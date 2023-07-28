العثور على سلحفاة بحجم "التمساح" في تورينو بإيطاليا

عثر رجال شرطة تورينو لحماية التنوع البيولوجي والمتنزهات على سلحفاة بحجم "التمساح" ، وهي أكبر سلحفاة في أمريكا الشمالية ، تزن 15.7 كجم وقياسها 60 سم ، على مجرى نهر ريو فيلوني ، في بلدية بيانيزا، وتم تسليمها على الفور إلى الأطباء البيطريين في كانس ، ووضعها بمركز الحيوانات غير التقليدية في غروغلياسكو ، في مقاطعة تورينو ، تم وضعها في حاوية للحيوانات الخطرة Oasi del Canc .

وأوضح الأطباء أن هذا النوع من الزواحف ينتمي إلى نوع يُحظر تسويقه وحيازته حاليًا وفقًا للقانون 150 لعام 1992 .

وعلي الفور تم فحصها من قبل الأطباء البيطريين في كانس الذين لم يجدوا أي أمراض خطيرة ، باستثناء الإجهاد الطبيعي الناجم عن البيئة غير المناسبة التي وجد فيها.

وصرح الأطباء أنها تنتمي إلى Macrochelys temminckii المعروفة باسم سلحفاة التمساح من عائلة Chelydridae وهو نوع عدواني ويرجع أصلها إلي جنوب شرق الولايات المتحدة ، و تعتبر سلحفاة التمساح من الأنواع العدوانية للغاية ، ولها قوة عض قوية للغاية تكون أقوى من عضة الأسد أو القرش الأبيض الكبير ، مقارنةً بعضة النمر ، وأقل قليلاً من لدغة الضبع المرقط ، والتي يمكن أن تصل إلى 1100 رطل / بوصة مربعة ، والدب الأشيب ، الذي يتوقف عند 1160 رطل لكل بوصة مربعة، يصل حجم تمساح النيل الذي يمتلك أقوى لدغة من أي نوع على هذا الكوكب ، إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة ، وإنها أيضًا تشكل خطرًا على البشر .

ووفقًا لتحريات رجال الشرطة، تم استيراد السلحفاة بشكل غير قانوني إلى إيطاليا ، و أن العينة تقع ضمن الأنواع البرية التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة و التسويق و الحيازة الغير مسموح بهما إطلاقاً.



وأشار الأطباء أن انتشار الحيوانات الغريبة ظاهرة متكررة جدًا في الصيف ، وفي حالة الاكتشاف يُنصح بالإبلاغ عن احتمال وجود عينات إلى 1515 ، رقم الطوارئ البيئية ، للسماح بتدخل الموظفين المتخصصين.

ويشارك جنود CITES الأساسية في مقارنة انتشار وتجارة الأنواع الغريبة النادرة والتي يُحظر استيرادها وحيازتها ، مما يشكل خطوره على المجتمع.