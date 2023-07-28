تضخم الأسعار في إيطاليا مقارنة بفرنسا واليونان وإسبانيا
وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها ديموسكوبيكا للبحث أن التضخم وارتفاع الأسعار بإيطاليا أكبر من تلك المسجلة في فرنسا واليونان واسبانيا وهذا يؤثر على السياحة ، فإن الزيادة في التضخم في القطاع والتي تُحسب بنسبة تزيد عن 3 ٪ أعلى من مؤشر Istat العام - ستولد زيادات تساوي 3.9 مليار في الإنفاق السياحي من قبل الإيطاليين والأجانب الذين اختاروا قضاء إجازة في المنتجعات الإيطالية خلال أشهر الصيف.
وفوق كل ذلك فإن النقل الجوي ارتفع (+ 23.5٪ مقارنة بشهر يونيو 2022) ، وباقات العطلات ارتفع (+ 17.7٪) والإقامة (+ 12.8٪) وهذا له تأثير كبير على السياحة.
علاوة على ذلك ، فإن الأسعار المرتفعة أضرت بالسياحة في إيطاليا أكبر مما هي عليه في فرنسا واليونان وإسبانيا.
ووفقًا للتقارير في يونيو من هذا العام ، سجلت إيطاليا في خدمات النقل ارتفاع أسعار بنسبة 9.9٪ مقارنة بزيادة في فرنسا وهي أقل بنسبة ارتفاع ( 6٪) ،اما بالنسبة لليونان فسجلت ارتفاع ( 1.4٪) ، أما في اسبانيا فحدث انخفاض كبير بنسبة (16.1 ٪) علاوة على ذلك فإن تسارع الأسعار في خدمات الإقامة والتموين ، أما بالنسبة للمطاعم فارتفعت الأسعار في إيطاليا بنسبة ( 7.5٪) مقارنة بفرنسا (+ 5.6٪) ، و اليونان (+ 5.7٪) واسبانيا (+ 6٪).