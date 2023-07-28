ضبط ‏107 ألف مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط ‏107014مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (107014) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (31881) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1484) مخالفةالسير بدون تراخيص، (19) مخالفة موقف عشوائى، (7) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وإستكمالاً لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى السريع وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد بالقاهرة، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد، مما يستلزم الغلق الكلى لـ(محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الجمعةالموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم".

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحريسلك يساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيميناً نفق عرب راشد وإستكمالاً بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى .

القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى ، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوانوإستكمالاًشارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.