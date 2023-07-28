بعد رياض محرز.. تعرف على صفقات الأهلي السعودي هذا الصيف

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا من النجم الجزائري الدولي رياض محرز قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تاريخية ضمن خطة القلعة الخضراء دعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووقع محرز اليوم على عقود انضمامه لصفوف الأهلي لمدة 4 سنوات حتى 2027، ليصبح النجم الجزائري الدولي سادس صفقات الراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقات الأهلي السعودي هذا الصيف:

1- فهد الرشيدي ✅

2- سميحان النابت ✅

3- عبدالله عطيف ✅

4- إدوارد ميندي ✅

5- روبيرتو فيرمينو ✅

6- رياض محرز ✅

ويسعى الأهلي بقوة لدعم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة هذا الصيف من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين واستعادة مكانته الطبيعية بين الكبار بعد هبوطه الموسم الماضي لدوري يلو.

وعاش الأهلي موسمًا صعبًا بهبوطه العام الماضي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يتمكن تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من العودة مرة أخرى لدوري المحترفين.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" الموسم الجديد بمواجهة الحزم يوم 11 أغسطس المقبل على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل لحساب الجولة الأولى من البطولة.