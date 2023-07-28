إزدحام على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد

هروبا من درجات الحرارة المرتفعة

شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالاً كبيراً من المصطافين من أهالى بورسعيد وزوارها من المحافظات المجاورة لقضاء أجازة يوم الجمعة والهروب لمياه الشواطئ بعد الإرتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة ، وقد شهدت الشواطئ إقبالا ضعيفا فى الصباح زاد عقب صلاة الجمعة وسط إجاءات أمنية كبيرة ومرور مستمر من إدارة الشواطئ لتوفير الراحة والسلامة لكل المصطافين.

وزاد الإقبال على الأندية المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس وعلى شواطئ بورسعيد وبورفؤاد وتسابقت الكافيهات والكافيتريات فى جذب المترددين على الشاطئ بتقديم العروض والتنافس لتقديم أفضل خدمة لهم وبأسعار مخفضة.

وقام مسئولى الشاطئ بجولة على طول الشاطئ لبحث الشكاوى المتكررة من المصطافين بإرتفاع أسعار الشماسى وكراسي البحر وإستغلال أصحاب الكافيتريات والمؤجرين للمصطافين ، وتم تنفيذ التعليمات بتوحيد الأسعار لجميع الكافيتريات باشكل المناسب للجميع والمتفق عليه سابقا ، وعدم السماح بإبتزاز وإستغلال المواطنين ورواد الشواطئ وسيتم إتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من يثبت إستغلاله للمصطافين والإلتزام بالسعر الموحد ، وناشدت إدارة الشاطئ جميع المصطافين من أهالي المدينة وخارجها بعدم دفع أي مبالغ إضافية غير المعلنة وعدم الخضوع لأي صورة من صور الإبتزاز .