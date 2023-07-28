الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انحسار الموجه الحارة غدًا.. درجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درة مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشر "الوفد" درجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44            

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42

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