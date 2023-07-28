انحسار الموجه الحارة غدًا.. درجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درة مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشر "الوفد" درجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42