45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى رغم إجراءات الاحتلال العنصرية

أدى عشرات الآلاف من المصليين والمقدسيين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بعد ليلة من الانتهاكات والاقتحامات التي شهدتها باحات المسجد المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، إن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه للدفاع عنه وحمايته، أمام اعتداءات المستوطنين والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تسعى لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

بن غفير يقود اقتحام المستوطنين

وأمس الخميس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، في ذكرى "خراب الأقصى"، وفق التقويم العبري.

وساد التوتر في ساحات المسجد الأقصى، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، مع اقتحامات مئات المستوطنين، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، حيث يصوم اليهود فيه ويؤدون "صلوات" عند حائط البراق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 390 مستوطنًا، اقتحموا المسجد ونظموا جولات استفزازية في باحاته وفي أزقة القدس القديمة، كما أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأحيط اقتحام بن غفير بحماية أمنية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، وهو ثالث اقتحام للوزير اليميني المتطرف منذ توليه منصبه الوزاري في حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير تعليقا على اقتحام للمسجد الأقصى "هذا المكان هو الأهم لشعب إسرائيل وإليه يجب أن نعود ونظهر سيادتنا عليه".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي شارك ليلة أمس مع مستوطنين في مسيرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، وساروا حول أبواب المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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