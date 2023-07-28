سعر الذهب بالأسواق بمنتصف تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الأستقرار النسبي في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 28 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2155 جنيها للجرام ، في الوقت نفسه شهد الطلب على الذهب ثباتًا في حجم المبيعات، وسط هدوء في سعر الصرف مما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيه

الذهب في البورصة العالمية

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد عمليات بيع قوية خلال جلسة الأمس مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.

سجل سعر الذهب الفوري اليوم الجمعة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليتداول- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.3% وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1942 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، ليعد هذا هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 يونيو الماضي، يأتي هذا بعد أن فشل الذهب في الحصول على الدعم من الأحداث الهامة التي شهدها هذا الأسبوع، وفق تقرير فني.

جاء ذك في الوقت الذ رفع فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.50% وأشار أن الباب مفتوح خلال اجتماعه القادم لرفع جديد في الفائدة أو تثبيتها، وأن القرار سيتوقف على البيانات الاقتصادية.

من ناحية أخرى رفع البنك المركزي الأوروبي أيضاً سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وأشار البنك أن اجتماعه القادم قد يشهد رفع أو تثبيت الفائدة، وأن قرارات البنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 يوليو، بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1950.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1949.80 دولار للأونصة.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو مع مواصلة المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.