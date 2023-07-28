النفط يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 يوليو، ليسجل سعر خام برنت للعقود الأجلة نحو 84.11 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.03 دولار للبرميل.

فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين

في شأن آخر بحث وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئى عن بعد (فيديو كونفرانس) مع وزير الطاقة الأذربيجانى، برويز شاهبازوف، فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين فى قطاع المحروقات.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - فى بيان - أن المحادثات التي جرت بمشاركة قيادات من الوزارتين تركزت على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والتى وصفت "بالممتازة" فى ضوء مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة فى نوفمبر 2022 بالجزائر.

كما استعرض الوزيران خلال الاجتماع فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية "سوكار".

وأضاف البيان أن المناقشات مكنت من تحديد فرص التعاون والاستثمار "الكبيرة" الموجودة في مجال المحروقات والصناعة البترولية والغازية ككل، لاسيما تكثيف التبادلات بين شركات البلدين في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وكذلك الطاقات المتجددة، والتعاون التكنولوجي في هذه المجالات.

ورحب الجانبان، عقب دراستهما حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط، بعملية الحوار الدائم بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط، وكذلك المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

تحركات الأسواق

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجع النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أقل من المتوقع، كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى.

قال جيم ريتربوش، رئيس شركة Ritterbusch and Associates، في إلينوي: "ما زلنا لا نرى الكثير من الترجمة لزيادة الطلب على المنتجات، خاصة في نواتج التقطير التي كانت تقدم الكثير من الاتجاه الصعودي للشهر الماضي".