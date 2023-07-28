الشباب والرياضة وهيئة تير دي زوم تنظمان مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص

نظمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب ) بالتعاون مع هيئه تير دي زوم مائدة مستديرة لعدد من شركات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، في إطار تمكين الشباب بفرص متميزة في سوق العمل، لكسب المزيد من الخبرات وتوسيع المعرفة وتوجيه واستغلال القدرات الهائلة للشباب الغير مصريين لدمجهم مجتمعياً.

وقد حضر فعاليات المائدة من جانب الوزارة منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، سالي سعيد مدير وحدة "طور وغير " ومسئول مشروع المراكز المجتمعية الرقمية، وعدد من مسئولي التوظيف.

ومن جابب هيئه تير دي زوم بيكنام نبيل مسئول برامج اللاجئين والمهاجريين بمكتب الوكالة السويسرية، هند عصام مسئول مشروع حماية بهيئة تير دي زوم.

تناول اللقاء مناقشة واستكشاف وتعزيز أطر التعاون لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين، من خلال إيجاد مقترحات لتوفير فرص العمل في سوق العمل، وإقامه شراكات لتقديم وظائف بدوام كامل، أو جزئي أو تدريب أو فرص تطوع للشباب المؤهلين الذين أكملوا البرنامج.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن التعاون مع هيئة تير دي زوم يأتي في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم على التمكين الاقتصادي للشباب المصري والوافد لتضمن له "حياة كريمة ومستقبل أفضل" في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل، مشيرةً الى أن أحد مخرجات المائدة المستديرة التوافق على إقامة سلسلة من ملتقيات التوظيف، والتي ستبدأ خلال سبتمبر القادم.

الجدير بالذكر ان الوزارة تتعاون مع هيئه تير دي زوم في انشاء المراكز المجتمعية، حيث تم اطلاق 8 مراكز مجتمعية رقمية بالهيئات الشبابية والرياضية بالقاهرة الكبرى، والتي لاقت نجاح واقبال شديد من الشباب الوافدين والمصريين حيث انها تقدم تدريبات تقنية في مجالات تكنولوجيا العصر عبر منصة كورسيرا.