سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى، في جميع البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 28 يوليو، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتقدم "بوابة الوفد" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

جاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالآتى:

سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره فى بنك البركة 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.06 للشراء، و34.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.74 جنيه للشراء، 40.03جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.68 جنيه للشراء، 35.94 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.27 جنيه للشراء، و23.43 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.57 جنيه للشراء، و4.60 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.95 جنيه للشراء، 2.98 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.88 للشراء، 22.13 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.33 جنيه للبيع