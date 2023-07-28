الشباب والرياضة تنفذ أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بالمنوفية

ضمن مبادرة صيف شبابنا..

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة ترفيهية وتدريبية بمراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف بالمحافظات المختلفة.

ونفذت بمركز شباب السادات بمحافظة المنوفية ، أنشطة ترويحية و تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.