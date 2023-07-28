عاجل
صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة والخطبة عن كتاب الرحمة (بث مباشر)
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مبادرة صيف شبابنا..

الشباب والرياضة تنفذ أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة ترفيهية وتدريبية بمراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف  بالمحافظات المختلفة.

txt

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية للرياضة يساعد في تحقيق النجاحات

txt

وزير الشباب يبحث ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي ٢٠٢٤

ونفذت بمركز شباب السادات بمحافظة المنوفية ، أنشطة ترويحية و تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

مواد متعلقة

دفن جثمان شخص سقط من أعلى عقار في حدائق أكتوبر

إطلاق برنامج للكشف والتدخل المبكر للاعتلال الكُلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة

بوتين: زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا يتطلب التعامل بالعملات الوطنية (فيديو)
الجريدة الورقية