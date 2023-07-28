غيابات الزمالك قبل مباراة الاتحاد المنستيري

يستعد الزمالك لمواجهة صعبة ضد الاتحاد المنستيري المقرر له اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة العربية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.



يهدف الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، ويصعد أصحاب المراكز الأولى والثانية في كل مجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية.



تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وستنقلها القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".



يخوض الزمالك مباراته الثانية في البطولة ضد الشباب السعودي يوم الإثنين، والثالثة ضد النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

على رأسهم محمود علاء الذى يعانى من تمزق فى أربطة الأنكل، عبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا، أحمد بلحاج، بالإضافة إلى يوسف أوباما صانع الألعاب العائد من الإعارة لصفوف الحزم السعودى بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

قائمة الزمالك





في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم



الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.



فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى، محمد حسام بيسو.



وفى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.



