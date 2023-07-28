المعدن الأصفر يتراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة المصرية، تراجعًا ملحوظًا، إذ بدأ المعدن الأصفر في الهبوط على مدار الشهر الأخير، وذلك بعد الارتفاعات الضخمة التي سجلها قبل شهور قليلة، وعلى الصعيد الأخر يستقر سوق العملات الأجنبية وفي المقدمة أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الجمعة في الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1021 جنيهًا.

عيار 14:- 1430 جنيهًا.

عيار 18:- 1839 جنيهًا.

عيار 21:- 2145 جنيهًا.

عيار 24:- 2451 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 17160 جنيهًا.

وقية الذهب:- 76239 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار في البنك الأهلي

الشراء:- 30.75 جنيه للشراء.

البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في بنك مصر

الشراء:- 30.75 جنيه.

البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

الشراء:- 30.85 جنيه.

البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي

الشراء:- 30.88 جنيه.

البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار

أسعار الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

الشراء:- 30.85 جنيه.

البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في المصرف المتحد

الشراء:- 30.85 جنيه.

البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

البيع:- 30.95 جنيه.