قلبه مستحملش الفرحة.. شاب بورسعيدي يفارق الحياة أثناء خطوبته

فارق شاب بورسعيدي الحياة أثناء حفل خطوبته في إحدى القاعات، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته أثناء حفل خطوبته، اثر توقف في عضلة القلب.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة.