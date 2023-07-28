موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يستعد الزمالك لمباراة مهمة أمام الاتحاد المنستيري المقرر له اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة العربية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.



يهدف الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، ويصعد أصحاب المراكز الأولى والثانية في كل مجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية.



وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وستنقلها القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".



يخوض الزمالك مباراته الثانية في البطولة ضد الشباب السعودي يوم الإثنين، والثالثة ضد النصر السعودي يوم 3 أغسطس.



تبدأ مباراة الزمالك ضد ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.