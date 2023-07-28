وزيرة البيئة: تمكنا من تحويل قش الأرز من مصدر عبء لمورد اقتصادي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة لمواجهة هذه الأزمة، تتضمن مجموعة من الجوانب ليست فقط حرق قش الأزر، مُشيرة إلى أن خطة مواجهة الأزمة اتخذت منحى مختلف خلال العامين الماضيين لا يرتبط بحرق قش الارز فقط ، و ذلك نتيجة لنجاح منظومة إدارة الأزمة في الأعوام السابقة في تحويل القش من مصدر عبء على الفلاح و المجتمع من خلال التخلص منه بالحرق و بالتالي تلوث الهواء إلى الاستخدام الاقتصادي و خلق فرص العمل المرتبطة به على مدار العام، لضمان استدامة التأثير الإيجابي .

وياتي ذلك فى إطار استعدادات وزارة البيئة لبدء موسم منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام.

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة تقوم حالياً بإجراء النمذجة الرياضية للتنبؤ بالموقف خلال فترة الخريف وحتى فصل الشتاء لتحديد الموقف و الإجراءات اللازمة له ، لافتةً إلى أن خطة مواجهة الأزمة تشمل محاور لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك محور المخلفات ومكافحة الحريق المكشوف للمخلفات بصفة عامة و محور رفع الوعي العام من خلال نقاط التواصل الاجتماعية المختلفة على كافة المستويات.

وأكدت وزيرة البيئة أن خطة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء تتم بالتعاون مع عدد من الوزارات على رأسها وزارتى التنمية المحلية والزراعة وعدد من المحافظات المختلفة من خلال بعض القرارات التنفيذية التي تتخذ من قبلهم للحد من التأثيرات السلبية الصادرة من بعض القطاعات.

وأشارت وزيرة البيئة أنه يتم المتابعة اليومية بمستويات جودة الهواء، من خلال محور الرصد و التنبؤ التابع لوزارة البيئة والذي يتم من خلاله التنبؤ اليومي ، والتدخل السريع فى حالة وجود أية احداث طارئة تتطلب إجراءات إضافية ، حيث تلعب محطات الرصد دوراً فاعلاً على الأرض في بيان تأثير تلك الإجراءات.