وزيرة البيئة تصدم المواطنين: موجة الحر القادمة أصعب من الحالية (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الموجة الحارة التي نعاني منها في مصر تضرب مختلف دول العالم نتيجة ما يشهده المناخ من تغيرات.

وأضافت وزيرة البيئة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الحمد لله لا يوجد عندنا حرائق، لأن الطقس في مصر مقارنة بدول الجوار مازال تحت السيطرة".

وأوضحت : "من الممكن أن تكون درجات الحراة الشهر المقبل أعلى مما نشهده حاليا.. شهر أغسطس سيكون أكثر حدة من حيث درجات الحرارة ونسب الرطوبة".

وتابعت وزيرة البيئة: "ما يحدث في العالم من حرائق سببه التغيرات المناخية.. أوروبا لديها مشكلة كبيرة بسبب التغيرات المناخية".

وأردفت: "أوروبا ليس لديها تكييفات مثلنا.. نحن في نعمة"، مضيفة: "فترة الصيف أقل من الشتاء في دول أوروبا وبالتالي تكون الأولوية لنظام التدفئة في المنازل بشكل أكبر من التكييفات".