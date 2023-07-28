موعد مباراة الاتحاد السعودي القادمة في البطولة العربية

يسعد اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لخوض اللقاء الثاني في البطولة العربية للأندية عندما يواجه الصفاقسي التونسي.

وسجل الاتحاد فوزه الأول في البطولة العربية للأندية على حساب الترجي التونسي بهدفين لهدف مساء الخميس على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف ليحصد أول 3 نقاط في دور المجموعات ويتساوى مع الشرطة العراقي الذي فاز على الصفاقسي بهدف.

ويتبقى لكتيبة النمور مباراتان في دور المجموعات أمام الشرطة والصفاقسي التونسي.

وتقام مباراة الاتحاد والصفاقسي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد المقبل عند دقات السابعة والنصف بتوقيت الرياض على أن يختتم الاتحاد دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي يوم 2 أغسطس المقبل.

سجل اهداف المباراة أسامة بوقرة في الدقيقة 26 للترجي التونسي، ويعود عبدالرزاق حمدالله ويدرك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 35 من الشوط الأول الذي انتهى بتلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف رائع في الدقيقة 55 قاد به النمور لتحقيق الانتصار على الترجي.