7 نصائح ذهبية تخلصك من تشقق القدمين

تتمدد بطانة كعب القدم بشكل طبيعي إلى الخارج عند المشي أو الجري؛ خصوصاً إذا كنت ترتدين الأحذية المفتوحة والصنادل؛ مما يُفقد الجلد الرطوبة؛ فيجف ويتصلب ويصبح أكثر سماكة، وتدريجياً يصبح متشققاً وعُرضة للالتهابات، ومن الأسباب الآخرى التي تجعل قدميك متشققتين هي عدم شرب المياه الكافي وترطيب المنطقة بشكل جيد، ولذلك نقدم لك بعض الخطوات التي تخلصك من تشقق القدمين بشكل نهائي.

تشقق القدمين

نصائح تخلصك من تشقق القدمين

-أثناء الاستحمام، افركي القدمين بحجر الخفاف اللطيف أو الليفة، ومن ثَم تجفيف بشرة القدمين جيداً وترطيبها؛ مما يزيل الجلد الميت، ويترك البشرة ناعمة كالحرير.

- لزيادة مرونة القدمين والتخفيف من التشققات، قومي يومياً بترطيب القدمين قبل انتعال الحذاء الذي ترغبين فيه.

- واظبي على استخدام أحد أنواع الكريمات التي تستهدف تشقق القدمين، وتأكدي من احتوائها على مكونات مرطِّبة مثل: الجليسرين واللانولين، وحمض الهيالورونيك، وحمض اللاكتيك، والزيت المعدني.

- اشربي كمية كافية من الماء بشكل يومي؛ فهذه الخطوة تحافظ على ترطيب جسمك وبشرتك في ظل الحرارة المرتفعة.

- قبل الإخلاد إلى النوم، طبّقي الفازلين على قدميكِ، ارتدي جوارب قطنية ناعمة واتركيها طوال الليل.. كرري ذلك بشكل يومي؛ حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة.

- احرصي على ارتداء أحذية مغلقة وغير مفتوحة إلى حين اختفاء التشققات من تلقاء نفسها.

- استخدمي أحد مقشرات البشرة، مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع؛ فالتقشير يزيل طبقات الجلد الميت المتكدسة، والتخلص من تشققات القدمين بشكل نهائي.