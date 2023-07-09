صابون الفحم.. الحل الطبيعي للتخلص من مشاكل البشرة

يعد الفحم مادة آمنة للاستخدام على البشرة، لذلك ادخلته بعض الشركات المصنعة لمستحضرات التجميل ضمن مكوناتها، حيث تعتمد على الفحم كمادة نشطة، لكن هذه المادة الداكنة تستخدم بالأساس للبشرة الدهنية التي تلتصق بها الزيوت والأتربة، وتؤدي إلى نتيجة أكثر فعالية.

صابون الفحم

فوائد صابون الفحم للبشرة

علاج البشرة الدهنية

يؤدي الإنتاج المفرط للزيوت في الجسم إلى تحول البشرة إلى دهنية، وهذه الزيوت الطبيعية والمعروفة باسم الزهم مفيدة لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، لكن زيادة الكميات الصادرة من البشرة تعد مشكلة، لاسيما وأنها تتسبب في إنسداد المسام.

مقشر طبيعي

صابون الفحم يقشر البشرة ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الزائد كما يعزز أيضًا لمعان البشرة.

علاج لحب الشباب

يُعرف صابون الفحم بفعاليته في علاج حب الشباب، فهو يساعد على إزالة السموم وملوثات الجلد من ثم يخفي حب الشباب، كما أنه يزيل ندبات حب الشباب من الوجه.

تصغير حجم المسام

تترسب الأوساخ في مسام بشرتكِ بسبب المسام الكبيرة والمرئية على الوجه، يزيل الفحم الشوائب ويعالج المسام المسدودة عن طريق تقليصها.

يمنع الشيخوخة المبكرة

يساعد هذا الصابون في تقليل التجاعيد وتجديد شباب الوجه.

ينظف بشرتك بعمق

يزيل صابون الفحم الزيوت الزائدة والأتربة ويحافظ على بشرتك صافية وخالية من الزيوت، كما يتغلغل صابون الفحم بعمق ويزيل حتى ملوثات البشرة العميقة، سيساعد استخدام هذا الصابون يوميًا في تقليل تراكم الشوائب داخل المسام.

صابون الفحم

الآثار الجانبية المحتملة لصابون الفحم:

صحيح أن صابون الفحم طبيعية ورائع للبشرة، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب أن تكوني على دراية بها.

يمكن أن يتسبب صابون الفحم في جفاف الجلد إذا تم استخدامه بشكل متكرر لذلك، من المهم ترطيب بشرتكِ بعد استخدام صابون الفحم لمنع الجفاف والتهيج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب صابون الفحم بقع مؤقتة على الجلد والملابس، تأكدي من شطف بشرتكِ جيدًا بعد الاستخدام وتجنب ملامستها للملابس ذات الألوان الفاتحة.

يمكن أن يسبب تهيجًا إذا دخل في عينيك، تأكدي من تجنب ملامسة العينين وشطفها جيدًا في حالة حدوث تلامس.

إذا كانت بشرتكِ حساسة، يجب اختبار الصابون على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على جسمك بالكامل، كما هو الحال مع أي منتج جديد، من الأفضل دائمًا التحدث مع طبيب الأمراض الجلدية أو غيره من متخصصي العناية بالبشرة قبل إضافته إلى روتين جمالك.