أورتيجا يوجه رسالة إلى عمرو مصطفى: “احنا مش حرامية ”

وجه مطرب المهرجانات أورتيجا، رسالة إلى المطرب والملحن عمرو مصطفى، وذلك بعد اتهامه لهم بسرقة الألحان ووصف مطربي المهرجانات بالـ"حرامية".

وتحدث أورتيجا ، خلال تصريحات صحفية، قائلاً: “أنا زعلان من عمرو مصطفي جدا بعد تصريحاته الأخيرة عن جميع مطربي المهرجانات ، ولابد أن يذكر أسماء بعينها وليس الحديث عننا بشكل عام”.

وأضاف أورتيجا: "احنا مش حرامية احنا ناس صناع ونجوم كبار بتطلب مننا كلمات والحان وتوزيع وبيحققوا من خلالها ملايين المشاهدات.

وتابع أورتيجا، حاولت اتواصل مع عمرو مصطفي قبل ما اكتب البوست واهاجمه علي تصريحاته ولكن معرفتش اوصله، وبوجه له رسالة ان ربنا يكرمك في حياتك وتبقي من احسن الملحنين في العالم ومتتكلمش عن حد وخليك في حالك ورد بشغلك".

وكشف أورتيجا عن رأيه في سرقة الألحان، وقال: سرقة تراك الاغنية كامل كوبي بيست هذا يعتبر سرقة، لكن ممكن تستوحي شئ من مزيكا وانا بسمع كل الثقافات، ومش حابب اذكر اسامي ناس كبار محققين 200 مليون من الحان مسروقة ومفيش حد في الوسط الفني مبينحتش ومفيش حد حاليا بيبدع".

ووجه أورتيجا، رسالة للفنانة مي كساب بعد وفاة والدها: "البقاء لله والدها كان راجل محترم وخلوق ورباهم تربية كويسة وان شاء الله في الجنة ونعيمها".