فواكه صيفية مفيدة للبشرة| ماسكات سحرية تعرفي عليها

فواكه الصيف من الأكلات المنعشه التي لا يستغنى عنها أحد في الطقس الحار لترطيب الجسم، والأمر كذلك للبشرة، فتحتوي بعض الفواكه على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للبشرة التي تعمل على ترطيبها وتوحيد لونها، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الفواكه وطريقة تطبيقها على البشرة.

فواكه مفيده للبشرة

البطيخ

سيساعدك البطيخ في الحصول على بشرة أكثر إشراقاً في الصيف، فتحتوي هذه الفاكهة على 92٪ من الماء، مما تخلصك من السموم الضارة من الجلد.

مكونات ماسك البطيخ

3 ملاعق كبيرة عصير بطيخ.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة طعام مولتاني تربة المعروف بالطين الهندي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

للبشرة الدهنية، اخلطي عصير البطيخ وعصير الليمون وتربة مولتاني وماء الورد وضعي القناع على وجهك. عندما يجف، اغسلي وجهك، وإذا كانت بشرتك جافة، اخلطي العسل وجل الصبار مع عصير البطيخ، ثم اشطفيه بالماء بعد 10 دقائق.

المانجو الطازجة

تحتوي هذه الفاكهة المفضلة لدى الجميع على فيتامين C و A. كما تحتوي على البوتاسيوم وفيتامين E الذي يرطب البشرة بشكل رائع.

مكونات ماسك المانجو

بضع قطع من المانجو.

ملعقة صغيرة زبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

اهرسي القليل من المانجو وضعيه على الوجه والرقبة، وبعد 10 دقائق، اغسلي وجهك بالماء، وإذا كان نوع بشرتك جافاً، اخلطي الزبادي والعسل مع المانجو المهروس، وبعد 10 دقائق، نظف وجهك بالماء الفاتر.

الرمان المنعش

يحتوي الرمان على فيتامين سي وفيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. تحتوي هذه الفاكهة أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية UV-A و UV-Bلذا، تعرفي على كيفية تطبيق هذه الفاكهة على بشرتك.

طريقة تطبيق الماسك:

2 ملاعق كبيرة من عصير الرمان.

ملعقة كبيرة دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة تربة مولتاني المعروف بالطين الهندي.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

اخلطي جميع المكونات وضعيها على بشرتك. عندما تجف، اغسلي وجهك، ويعمل هذا القناع بشكل رائع على تقليل الزيوت الزائدة وتصبغ البشرة الدهنية.

البابايا الناضجة

تحتوي البابايا الناضجة على فيتامينات أ ، ج ، ب والعديد من المعادن الأخرى مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ستجعل هذه بشرتك ناعمة ومتوهجة.

ماذا تحتاجين:

5-6 قطع من البابايا الناضجة.

نصف ملعقة كبيرة زيت لوز.

اهرسي البابايا واخلطي زيت اللوز وضعيه على بشرتك. بعد 10 دقائق، نظفي وجهك بقطعة قماش مبللة.