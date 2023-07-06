طرق الحفاظ على البشرة وحمايتها من الجفاف فى الصيف

يعاني العديد من الأشخاص بجفاف البشرة عند ارتفاع درجات حرارة الطقس تزداد فرص الإصابات، نتيجة لارتفاع درجات حرارة الطقس، والذهاب للبحر وحمامات السباحة، لذلك هناك الكثير من الإرشادات أو العادات التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على بشرتك.



قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض السلوكيات الخاطئة التي نقوم بفعلها وتسبب في الإصابة بجفاف البشرة، وأيضا أوضح التقرير بعض النصائح العلاجية، ومنها:



جفاف البشرة



-عند الاستحمام عليك استخدام الماء الدافئ وتجنب الماء الساخن، لأنها تساهم بشكل كبير في جفاف البشرة، وإزالة الزيوت الطبيعية منها، وهذا يزيد من تعرضك للعديد من المضاعفات على بشرتك وتظهر بشكل أكبر من العمر.



-استخدام غسول طبي وصحي للبشرة، لأن المنتشر في الأسواق الغني بالكحول يشكل خطرا كبيرا عليها ، ويسبب الإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يزيد من تعرضك لمشاكل بها.





-لا تقومين بغسل وتنظيف البشرة عدة مرات في اليوم، لأن ذلك يتسبب في القضاء على نضارتها والزيوت الطبيعية الحافظة لها.



-وضع مرطب جيد للبشرة، ويكون حسب نوع البشرة، أي يتلاءم معها ومع طبيعتها.



-استخدمى واقي للشمس، عند النزول في أشعة الشمس الحادة، فهذه النصيحة تحمي بشرتك من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأيضا تحميك من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بها.

- التطهير والتقشير والترطيب والحماية.

-للتنظيف، استبدلى المنتجات ذات القوام الكريمي السميك لمن لديهم قوام رغوي وتحتوي منتجات القوام الكريمي السميك على ترطيب إضافي ليس ضروريًا خلال فصل الصيف.

جفاف البشرة

-يمكن للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الخارج وغيرهم ممن يتعرقون كثيرًا استخدام مقشرات.

-في حين أن الترطيب ضروري للبشرة الصحية، في أيام الصيف المتعرقة يمكن استبدال المرطبات الثقيلة بالأمصال مثل فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك.