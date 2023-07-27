عصير الفراولة يعزز صحة الدماغ.. دراسة تكشف مفاجأة

صحة الدماغ هي حالة عمل الدماغ عبر المجالات المعرفية والحسية والاجتماعية والعاطفية والسلوكية والحركية ، مما يسمح للشخص بإدراك إمكاناته الكاملة على مدار حياته، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اضطرابات.

وتؤثر المحددات المختلفة المتعلقة بالصحة البدنية والبيئات الصحية والسلامة والأمن والتعلم مدى الحياة والتواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات عالية الجودة على الطريقة التي تتطور بها أدمغتنا وتتكيف وتستجيب للإجهاد والشدائد، وهذه تفسح المجال لاستراتيجيات التعزيز والوقاية عبر مسار الحياة.

فوائد الفراولة في تحسين الذاكرة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الفراولة مقوية للذاكرة، وليس ذلك فحسب بل تعمل على تصغير الكرش أيضا، حيث جرب فريقا من جامعة سان دييجو الأمريكية إعطاء 26 جراما من مسحوق الفراولة يوميا لمبحوثين من مجموعة تشمل 35 شخصا لمدة شهرين، وفقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبرس.

وجد الفريق أن متناولي الفراولة ارتفعت درجاتهم في اختبارات الذاكرة بـ5% مقارنة بغير متناولي الفراولة.

وعملت الفراولة أيضا على تصغير الكرش لمتناوليها بـ1% كما أدت دورها المعهود لضبط ضغط الدم إذ خفضت رقم السيستول بنحو 4%.

ويذكر أن الفراولة تحوي مركبات مفيدة كعديد الفينول المضاد للالتهاب وفيتامين سي المدعم لإصلاح الخلايا ومعدن البوتاسيوم المقاوم لارتفاع ضغط الدم.

ويذكر أنه خلال الأسبوع الماضي صدرت دراسة أكدت دور الفراولة في تقليل الكوليسترول الضار بالجسم.