اصنعي المشروب الحارق للدهون وتخلصي من الوزن الزائد

عند اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن الزائد وعند مرور بعض الوقت، يلاحظ البعض ثبات في الوزن فترة طويلة مما يشعرهم بالإحباط واليأس، لذلك يحتاجون لمساعد يعمل على زيادة الحرق بشكل جيد دون أي أعراض جانبية، ولذلك نقدم لك طريقة عمل مشروب سحري لحرق الدهون.

مشروب حارق للدهون

طريقة عمل مشروب حارق للدهون

المقادير

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- عصير الليمون : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

طريقة التحضير

ضعي الماء في إبريق على النار، واتركيه حتى يغلي، ثم أطفئي النار.

أضيفي للماء، العسل، وعصير الليمون، والقرفة، وماء الورد.

اتركيه المكونات لمدة 10 دقائق.

صُبي المشروب وقدميه دافئاً.